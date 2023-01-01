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Village Builder

Village Builder

poki.com

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Village Builder — это стратегическая игра, в которой ваша цель — построить поселение с нуля. Выберите одну из стартовых карт и начните сначала размещать несколько домов, а затем переходите к более продвинутым зданиям, направленным на повышение вашей культуры, производства, ресурсов и многого другого. Когда вы выберете отряд и наведете курсор на плитку, чтобы разместить его, вы увидите цифры, указывающие, сколько очков вы получите за это размещение. При наведении курсора на объект вы увидите требования для его размещения, такие как обязательные соседние плитки. Обязательно получите как можно больше очков от своих поселений, обращая внимание на эти детали. Каждое успешное здание будет накапливаться для повышения уровня. Это даст вам больше юнитов на выбор и уникальный способ развития вашей цивилизации! Так что вперед, исследуйте каждую карту и развивайте империю, которая выдержит испытание временем! Используйте левую кнопку мыши или палец, чтобы выбрать, разместить, обновить, переместить или удалить отряд. Village Builder был создан Project GD. Это их первая игра на Poki! Знаете ли вы, что Village Builder — это проект с открытым исходным кодом? Вы можете следить за развитием игры, посетив их страницу Github. Вы можете играть в Village Builder бесплатно на Poki. В Village Builder можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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