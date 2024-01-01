Slime Laboratory 3

Slime Laboratory 3

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Убегающая слизь возвращается в Лабораторию слизи 3! В этой третьей части ваше скользкое приключение продолжится на ледяной планете, привнося морозный поворот в веселый платформер, основанный на физике. Отправляйтесь в скользкое путешествие, полное ледяных испытаний и хитрых ловушек. Не забывайте собирать каждый диск по пути! Готовы ли вы справиться с этим морозным испытанием?

Веб-сайт: poki.com

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