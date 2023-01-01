Silly Sky — это игра в жанре менеджмент, в которой вы играете за авиадиспетчера и управляете парком разнообразных самолетов, летящих со всех сторон. Выводите самолеты на взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки с цветовой кодировкой. Вам необходимо тщательно планировать их движение и избегать возможных аварий! По мере продвижения вы откроете множество карт, каждая из которых представляет собой уникальные ландшафты и испытания: приземляйтесь среди штормов в джунглях, перемещайтесь по облачному городскому небу, уклоняйтесь от пустынных гор или преодолевайте заполненные торнадо сельскохозяйственные угодья. Каждая игра — это новое приключение с неожиданным прибытием самолетов, так что пристегнитесь и получите невероятное удовольствие!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Silly Sky, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.