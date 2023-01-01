Moon Waltz — приключенческая игра, созданная Studio Seufz. Помогите нашему герою пройти через деревню и найти торговый автомат. Отодвиньте облака, чтобы превратиться в вальсирующего оборотня, одержимого разрушением. Вы должны всегда избегать полиции. Ваше полуночное путешествие может закончиться несколькими разрушительными способами. Сыграйте в игру несколько раз и принимайте разные решения при каждом прохождении, так вы увидите все возможные сценарии. Раздвигайте облака — удерживайте ЛКМ, клавишу пробела или палец на экране. Лунный вальс создан студией Seufz. Играйте в другие их игры бесплатно на Poki: Murder, Caesar's Day Off

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