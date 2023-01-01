Paper.io 2 — играть в игру. Захватите как можно больше земель и станьте самым большим на сервере!

Веб-сайт: paper-io.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Paper.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.