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Marble Blast Web

Marble Blast Web

marbleblast.vani.ga

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Веб-порт игр Marble Blast Gold и Marble Blast Platinum. В этом классическом 3D-платформере доберитесь до финиша как можно быстрее на более чем 4100 разнообразных уровнях, взятых из Marble Blast Gold, Platinum и Ultra. Играйте в Marble Blast онлайн прямо в браузере или на мобильном устройстве.

Веб-сайт: marbleblast.vani.ga

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