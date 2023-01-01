Wally Jump FRVR — наслаждайтесь настоящим классическим платформером с бесконечным количеством уровней, где можно проверить свои навыки и рефлексы. Помогите Уолли добраться до вершины!

Веб-сайт: wallyjump.frvr.com

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