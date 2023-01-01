Leghe Fantacalcio

Фэнтези-футбол в 2-х режимах КЛАССИК Классическая игра в фэнтези-футбол, дополненная возможностью игры с настраиваемыми модулями League и установкой количества и порядка скамейки запасных в соответствии с вашими предпочтениями, а также сотнями других опций! МАНТРА Увлекательный и увлекательный игровой процесс с универсальными футболистами, специализацией ролей и «настоящими» модулями с упором на тактико-стратегическую составляющую. Усовершенствованный механизм замены.

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