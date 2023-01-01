Откройте секретное слово. Вы можете пробовать столько раз, сколько вам нужно. Слова были упорядочены алгоритмом искусственного интеллекта по их сходству с секретным словом. После отправки слова вы увидите, в какой позиции оно находится. Секретное слово — номер 1. Алгоритм проанализировал тысячи текстов на португальском языке. Он использует контекст, в котором используются слова, для расчета сходства между ними.

Веб-сайт: contexto.me

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