В Getaway Shootout вы мчитесь к точке эвакуации с тремя другими игроками. Однако это не обычная гонка: до финиша можно добраться только прыжком. Попробуйте перепрыгнуть компьютер или одного из своих друзей в этой игре для двоих. На пути к финишу, заполненному препятствиями, вы найдете все виды оружия и усилителей, чтобы победить конкурентов. W — прыжок влево E — прыжок вправо R — усиление I — прыжок влево O — прыжок вправо P — усиление

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