Игра, похожая на GeoGuessr, в мире The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Веб-сайт: hyruleguessr.com

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