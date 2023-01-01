Hacker Rangers — первая в мире полностью геймифицированная платформа для обучения навыкам безопасности. Геймификация превращает процесс обучения ваших сотрудников в приятный опыт. Таблицы лидеров, значки и звания — это лишь некоторые из функций, которые Hacker Rangers предлагает вашей организации, чтобы превратить процесс принятия безопасных привычек в настоящую игру. Весь образовательный контент Hacker Rangers создан на основе методологии нанообучения: короткие, целенаправленные и небольшие уроки для ваших сотрудников, которые помогут легко понять, как распознавать фишинговые сообщения, приемы социальной инженерии и другие киберугрозы. Доступны анимированные видеоролики и видеоролики с субтитрами, раздаточные материалы, викторины и многое другое! Как только вы присоединитесь к нашей команде рейнджеров, вся наша команда специалистов по осведомленности о кибербезопасности будет готова сопровождать сотрудника по вопросам безопасности вашей организации на протяжении всего пути и предлагать идеи относительно всех аспектов вашей программы обучения. Раскройте безграничный потенциал геймификации, чтобы расширить возможности своих сотрудников и укрепить безопасность вашей организации!

Веб-сайт: hackerrangers.com

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