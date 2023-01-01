Quick, Draw!

Может ли нейронная сеть научиться распознавать рисование? Помогите этому научиться, добавив свои рисунки в крупнейший в мире набор данных для рисования, который доступен публично для помощи в исследованиях в области машинного обучения.

Веб-сайт: quickdraw.withgoogle.com

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