Angry Birds Friends

Соревнуйтесь со всем миром на 26 НОВЫХ уровнях Angry Birds каждую неделю! Или рискните в Звездном кубке, сражаясь лицом к лицу с отдельными противниками! Соревнуйтесь с друзьями, побеждайте и поднимайтесь в таблице лидеров, чтобы стать ЛУЧШИМ игроком в Angry Birds в мире!

Веб-сайт: angrybirds.com

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