http://TETR.IO: собирайте вместе пазлы в этом современном, но знакомом онлайн-складчике — играйте против друзей и врагов со всего мира или займите место в списках лидеров!

Веб-сайт: tetr.io

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