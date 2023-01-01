GeoGuessr — это географическая игра, которая отправит вас в путешествие по всему миру и проверит вашу способность узнавать свое окружение.

Веб-сайт: geoguessr.com

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