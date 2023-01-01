WebCatalog
Seterra

Seterra

geoguessr.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Seterra в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Более 400 бесплатных игр-викторин по картам на более чем 40 языках. Изучайте географию легко! Изучение географии не должно быть скучным. Сделайте это легко с Seterra! В кратчайшие сроки вы научитесь находить на карте каждую страну мира. Seterra включает в себя забавные викторины, которые помогут познакомить вас со странами, столицами, флагами, реками, озерами и примечательными геологическими объектами.

Веб-сайт: seterra.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Seterra, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Flags Maniac

Flags Maniac

poki.com

Flags Quiz

Flags Quiz

poki.com

Flags

Flags

poki.com

Worldle

Worldle

worldle.teuteuf.fr

MAPBAN

MAPBAN

mapban.gg

Basketball FRVR

Basketball FRVR

basketball.frvr.com

The Impossible Quiz 2

The Impossible Quiz 2

poki.com

Gomoku.com

Gomoku.com

gomoku.com

JetPunk

JetPunk

jetpunk.com

Pente.org

Pente.org

pente.org

Time Quiz

Time Quiz

poki.com

The Impossible Quiz

The Impossible Quiz

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности