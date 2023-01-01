Office.io — игра-симулятор офиса, в которой вы являетесь боссом. Нанимайте сотрудников и принимайте или отклоняйте их запросы. Будь осторожен! Ваши решения сделают ваших сотрудников счастливыми или огорченными. Если мотивация слишком низкая, сотрудники будут делать сумасшедшие вещи!

Веб-сайт: office-io.online

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