Conveyor Deli — это милая ресторанная игра, в которой два брата держат сэндвич-бар. Ваша цель — сделать клиентов счастливыми, подавая им сэндвичи. Будьте осторожны: по мере того, как он становится занятым, темпы заказа сэндвичей увеличиваются, и их становится все труднее подать вовремя. Нажимайте пробел в нужный момент, чтобы подать сэндвич и заставить его оказаться на тарелке покупателя. Был создан Conveyor Deli. автор Гаметапас.

Веб-сайт: poki.com

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