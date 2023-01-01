WebCatalog
CudeDesk

CudeDesk

cubedesk.io

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CudeDesk в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Все инструменты, которые вам нужно улучшить в кубинге. Самый продвинутый кубик Рубика с таймером, тренером, аналитикой и сообществом.

Веб-сайт: cubedesk.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CudeDesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Dan's Cubing Cheat Sheet

Dan's Cubing Cheat Sheet

cubingcheatsheet.com

Scary Hill

Scary Hill

poki.com

3D Aim Trainer

3D Aim Trainer

app.3daimtrainer.com

World Cube Association

World Cube Association

worldcubeassociation.org

Duck Life 4

Duck Life 4

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

ArithmeticA

ArithmeticA

poki.com

Finger Cook

Finger Cook

poki.com

Casual Cube

Casual Cube

poki.com

Gem Smash

Gem Smash

poki.com

Chess Tempo

Chess Tempo

chesstempo.com

Jump and Hover

Jump and Hover

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности