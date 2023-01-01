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World Cube Association

World Cube Association

worldcubeassociation.org

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Всемирная ассоциация кубов проводит соревнования по механическим головоломкам, которые состоят из скручивающихся групп деталей, широко известных как «извилистые головоломки». Самая известная из таких головоломок — кубик Рубика, изобретенный профессором Рубиком из Венгрии. Некоторые из этих головоломок выбраны в качестве официальных мероприятий WCA.

Веб-сайт: worldcubeassociation.org

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