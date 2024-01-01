Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим глубокое общение и сотрудничество, Virbela воплощает в жизнь бизнес и личный опыт в Интернете, одновременно позволяя удаленным командам быть более связанными и продуктивными. Virbela принадлежит eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Чтобы осмотреть наши виртуальные офисы, классы, помещения для проведения мероприятий и многое другое, посетите Virbela.com и подпишитесь на нас в Twitter и LinkedIn.

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Веб-сайт: virbela.com

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