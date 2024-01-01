WebCatalog

Virbela

Virbela

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: virbela.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Virbela в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим глубокое общение и сотрудничество, Virbela воплощает в жизнь бизнес и личный опыт в Интернете, одновременно позволяя удаленным командам быть более связанными и продуктивными. Virbela принадлежит eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Чтобы осмотреть наши виртуальные офисы, классы, помещения для проведения мероприятий и многое другое, посетите Virbela.com и подпишитесь на нас в Twitter и LinkedIn.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: virbela.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Virbela, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Вам также может понравиться

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Matterport

Matterport

matterport.com

VRChat

VRChat

vrchat.com

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

SoWork

SoWork

sowork.com

Brightcove

Brightcove

brightcove.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Standups

Standups

standups.io

Mozilla Hubs

Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

Zulip

Zulip

zulip.com

Fetchy

Fetchy

fetchy.com

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.