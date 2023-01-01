VRChat — это онлайн-платформа виртуального мира, созданная Грэмом Гейлором и Джесси Джудри и управляемая VRChat, Inc. Платформа позволяет пользователям взаимодействовать с другими с помощью созданных пользователем 3D-аватаров и миров.

Веб-сайт: vrchat.com

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