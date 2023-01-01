WordPress.com — это платформа для самостоятельной публикации, популярная для ведения блогов и других работ. Он принадлежит и управляется Automattic, Inc. Он работает на модифицированной версии WordPress. Этот веб-сайт предоставляет бесплатный хостинг блогов для зарегистрированных пользователей и финансово поддерживается за счет платных обновлений, VIP-услуг и рекламы.

Веб-сайт: wordpress.com

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