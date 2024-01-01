Платформы для совместной работы в виртуальной реальности (VR) - Самые популярные приложения
Платформы для совместной работы VR облегчают удаленное сотрудничество в виртуальной реальности, позволяя пользователям собираться в общих виртуальных пространствах и общаться с помощью речи и текста. Эти платформы позволяют пользователям персонализировать свои аватары, чтобы они отражали их внешний вид, и настраивать среду для виртуальных собраний. На этих виртуальных встречах участники могут проводить презентации, изменять и просматривать проекты, а также сотрудничать и общаться в командных проектах.
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VRChat
hello.vrchat.com
VRChat — это онлайн-платформа виртуального мира, созданная Грэмом Гейлором и Джесси Джудри и управляемая VRChat, Inc. Платформа позволяет пользователям взаимодействовать с другими с помощью созданных пользователем 3D-аватаров и миров.
Spatial
spatial.io
Перейдите в Spatial, чтобы просмотреть множество галерей, пространств и событий Метавселенной. Испытайте Метавселенную у себя на ладони. Вы можете участвовать из любого места! Исследуйте сложные творения художников и предпринимателей. Встречайтесь с экспертами, друзьями и общайтесь с пространственн...
Trezi
trezi.com
Trezi — это иммерсивный VR-продукт для AEC-индустрии, позволяющий совместно работать над проектами из программного обеспечения для 3D-моделирования и архитектурного программного обеспечения в режиме реального времени.
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
Agora World
agoraworld.io
Agora World — это WordPress или Canva для создания 3D-контента. Мы предлагаем оптимизированную, не требующую программирования и полностью настраиваемую платформу 3D-дизайна и многопользовательскую инфраструктуру для создания и публикации профессионального иммерсивного социального опыта всего за 1 ча...
MootUp
mootup.com
MootUp — это единственная виртуальная платформа для встреч и мероприятий, которая предоставляет 3D-среду, кросс-девайсную, доступную без загрузки для специалистов по организации мероприятий и агентств, расположенных по всему миру, которым необходимо предоставить своим участникам действительно захват...
vTime
vtime.net
vTime — это социальная сеть виртуальной реальности, которая превращает скромный смартфон в паспорт, просто добавляя гарнитуру виртуальной реальности. Выпущенное для Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS и Android, это бесплатное приложение позвол...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR стремится быть лидером в сфере корпоративного сотрудничества в сфере виртуальной реальности. Мы создали совершенно новую вселенную, оптимизированную для деловых встреч в распределенных командах. Инновационное, творческое и критическое мышление в сочетании с детальным дизайном и ориентацией ...
Yulio
yulio.com
Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, стремящимся выделиться в процессе торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или про...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...