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Upsy Shopping

Upsy Shopping

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: upsyshopping.com

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Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с помощью изображений. * Функция рекомендаций по продуктам с помощью искусственного интеллекта побуждает клиентов покупать больше, увеличивая ценность каждой продажи. * Ежедневные акции и акции на новые поступления ускоряют оборачиваемость запасов и побуждают клиентов исследовать ваш магазин. * Умные часто задаваемые вопросы освобождают вашу команду обслуживания клиентов и уменьшают количество отказов от корзин. * Функция опроса Upsy собирает ценные отзывы клиентов, чтобы помочь вам оптимизировать свой бизнес.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: upsyshopping.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Upsy Shopping, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

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