Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с помощью изображений. * Функция рекомендаций по продуктам с помощью искусственного интеллекта побуждает клиентов покупать больше, увеличивая ценность каждой продажи. * Ежедневные акции и акции на новые поступления ускоряют оборачиваемость запасов и побуждают клиентов исследовать ваш магазин. * Умные часто задаваемые вопросы освобождают вашу команду обслуживания клиентов и уменьшают количество отказов от корзин. * Функция опроса Upsy собирает ценные отзывы клиентов, чтобы помочь вам оптимизировать свой бизнес.

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Веб-сайт: upsyshopping.com

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