Octocom

Octocom

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Веб-сайт: octocom.ai

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Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция в один клик с основными платформами электронной коммерции и справочными службами, предпродажная и послепродажная поддержка искусственного интеллекта, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 дней в году, чтобы помочь брендам любого размера настроить и интегрировать наш искусственный интеллект — все это без завышенной стоимости.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом

Веб-сайт: octocom.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Octocom, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Google Gemini

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Perplexity AI

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Microsoft Copilot

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