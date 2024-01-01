Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция в один клик с основными платформами электронной коммерции и справочными службами, предпродажная и послепродажная поддержка искусственного интеллекта, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 дней в году, чтобы помочь брендам любого размера настроить и интегрировать наш искусственный интеллект — все это без завышенной стоимости.

Веб-сайт: octocom.ai

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