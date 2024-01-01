Teampay

Teampay

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Веб-сайт: teampay.co

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Комплексное средство управления расходами Teampay имеет встроенные элементы управления, которые заранее обеспечивают соблюдение вашей политики и позволяют вам управлять всеми расходами компании в одном месте. В то время как финансовые отделы сохраняют полный контроль, менеджеры и сотрудники получают информацию о фактических расходах в режиме реального времени, что дает им возможность совершать быстрые и соответствующие требованиям покупки. Teampay позволяет каждому сотруднику компании легко покупать то, что ему нужно, одновременно обеспечивая спокойствие финансовому отделу благодаря автоматизированным рабочим процессам закупок и сверке. С помощью Teampay вы можете управлять всеми типами покупок, совершенных кем угодно, от начала до конца. Сотрудникам нравится удобство работы, а финансовые отделы могут вздохнуть спокойно, зная, что все расходы заранее запрограммированы и одобрены. Teampay напрямую интегрируется с Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite и Microsoft Dynamics 365 Business Central и Finance & Operations.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: teampay.co

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Альтернативы

Workday

Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

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Zoho Expense

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