Fyle — это современная платформа управления расходами, которая позволяет бухгалтерам упростить процесс перерасчета расходов по существующим кредитным картам. Fyle напрямую интегрируется с существующими кредитными картами Visa, Mastercard и American Express, обеспечивая просмотр данных о транзакциях по кредитным картам в режиме реального времени, мгновенные уведомления о расходах с помощью текстовых сообщений и простой сбор квитанций. Пользователи могут отправлять квитанции с помощью текстовых сообщений, а Fyle автоматически сопоставляет квитанции, обеспечивая автоматическую сверку и более быстрое закрытие. Сотрудники могут отправлять данные о расходах из повседневных приложений, таких как текстовые сообщения, Gmail, Outlook, Slack, Teams и других, или использовать мощное мобильное приложение Fyle, чтобы фотографировать квитанции и отправлять расходы на ходу. Fyle автоматически извлекает, кодирует и классифицирует данные из квитанций, проверяет наличие нарушений политики, распределяет их по нужным проектам, бюджетам и центрам затрат, а также отправляет данные в бухгалтерские программы, такие как QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE. Microsoft Dynamics 365 Business Central и QuickBooks Desktop.

Веб-сайт: fylehq.com

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