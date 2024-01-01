Soldo

Soldo

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Веб-сайт: soldo.com

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Soldo раз и навсегда делает возмещение устаревшим, объединив карты компании Soldo и нашу платформу управления расходами. Сотрудникам никогда не придется тратить собственные деньги. Никто не тратит время на недостающие чеки. А финансовые команды контролируют расходы компании. С Soldo вы контролируете все расходы бизнеса, а благодаря интеграции с вашей системой бухгалтерского учета вы можете быстро и легко сверять расходы. Вы можете снабдить некоторых или всех сотрудников, целые команды или даже внешних сотрудников картами Mastercard® Soldo, решая, кто имеет доступ к деньгам компании и правила их расходования.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: soldo.com

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Paycom

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Paychex

Paychex

paychex.com

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