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Платформы для совместной работы в виртуальной реальности (VR) - Самые популярные приложения

Платформы для совместной работы VR облегчают удаленное сотрудничество в виртуальной реальности, позволяя пользователям собираться в общих виртуальных пространствах и общаться с помощью речи и текста. Эти платформы позволяют пользователям персонализировать свои аватары, чтобы они отражали их внешний вид, и настраивать среду для виртуальных собраний. На этих виртуальных встречах участники могут проводить презентации, изменять и просматривать проекты, а также сотрудничать и общаться в командных проектах.