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Программное обеспечение для анализа временных рядов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа временных рядов, также называемое программным обеспечением для анализа временных рядов, представляет собой средство для анализа и получения важной бизнес-информации и закономерностей на основе данных временных рядов. Эти инструменты позволяют пользователям обнаруживать закономерности в обширных и непрерывных наборах данных временных рядов для таких задач, как составление отчетов, прогнозирование и прогнозный анализ. Благодаря функциям визуализации данных эти решения облегчают понимание сложных структур данных. Благодаря интеграции встроенных методов машинного обучения инструменты анализа временных рядов раскрывают ранее скрытую информацию, такую ​​​​как микротенденции и аномалии, без необходимости ручного исследования данных, что экономит бизнес-время и ресурсы. Хотя эти программные решения в основном используются учеными, аналитиками данных и ИТ-специалистами, они также доступны более широкому кругу бизнес-пользователей.

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MATLAB Online

MATLAB Online

mathworks.com

MATLAB Online обеспечивает доступ к MATLAB из любого стандартного веб-браузера, где бы у вас ни был доступ к Интернету. MATLAB Online предлагает облачное хранилище и синхронизацию, а также совместную работу посредством совместного использования и публикации в Интернете, что делает его идеальным для ...

InfluxData

InfluxData

influxdata.com

База данных временных рядов с открытым исходным кодом InfluxDB, специально созданная InfluxData для мониторинга показателей и событий, обеспечивает видимость стеков, датчиков и систем в режиме реального времени. Используйте InfluxDB для сбора, анализа и хранения миллионов точек в секунду, соблюдения...

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.

Avora

Avora

avora.com

Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.

Clarify

Clarify

clarify.io

Clarify позволяет вам и вашей команде легко визуализировать, исследовать и делиться знаниями о данных временных рядов. Помогаем вам превращать данные в реальную ценность каждый день. Визуализируя ваши данные в одном интуитивно понятном и привлекательном интерфейсе, Clarify делает данные доступными д...

Sedai

Sedai

sedai.io

Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и беспрепятственно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться неп...

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-це...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

Anodot

Anodot

anodot.com

Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных...

Baresquare

Baresquare

baresquare.com

Никогда не позволяйте тупиковой кнопке снижать коэффициент конверсии, терять посетителей из-за медленной загрузки страниц или упускать важные показатели. Аналитика Baresquare, основанная на действиях, выявляет небольшие проблемы до того, как они превратятся в большие проблемы, и выявляет микро-идеи,...

Marple

Marple

marpledata.com

Marple — это платформа анализа данных временных рядов для инженерных команд. Он предлагает мощную визуализацию данных датчиков, поступающих в результате испытаний и измерений.

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