Программное обеспечение для обучения продажам и адаптации - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для обучения продажам и адаптации облегчает плавную интеграцию новых продавцов в процессы продаж их организации, помогая им приобретать всесторонние знания и постепенно развивать свои навыки продаж. По прибытии нового торгового представителя менеджеры по продажам могут развернуть программное обеспечение для обучения продажам и адаптации, предлагая индивидуальный путь обучения на основе различных оценок. По мере продвижения члена команды платформа поддерживает дополнительное обучение посредством микрокурсов, виртуальных ролевых игр и сертификации в соответствующих областях знаний. Эти инструменты, используемые в первую очередь в отделах продаж и контролируемые менеджерами по продажам, способствуют непрерывному обучению опытных представителей и способствуют эффективному привлечению новых сотрудников. Устраняя необходимость в печатных материалах и личных занятиях, платформы обучения продажам и адаптации упрощают переход от набора персонала к успешным независимым продажам. Более того, они служат централизованным ресурсом для рассредоточенных отделов продаж, предлагая легкодоступное обучение и коучинг по сложным сценариям продаж или предпочтительному обмену сообщениями.
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TalentLMS
talentlms.com
LMS создана для успеха. Создайте более разумную организацию с помощью обучающей платформы, призванной помочь успешным командам расти.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Trainual
trainual.com
Самый простой способ тренировать и развивать свою команду. Одна инструкция для каждого процесса, политики и СОП в вашем бизнесе, чтобы вы могли быстрее адаптироваться и обучаться.
WorkRamp
workramp.com
Современная LMS, созданная для обучения и обучения внутренних сотрудников и клиентов. Платформа для поддержки и обучения, созданная для растущих предприятий.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Qooper
qooper.io
Программное обеспечение Qooper Mentoring & Learning помогает компаниям запускать масштабные программы наставничества и обучения с помощью шаблонов дизайна программ наставничества, решений для сопоставления, отслеживания, обучения, руководства и отчетности с надежной интеграцией. Обслуживая клиентов ...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Quantified AI
quantified.ai
Повысьте эффективность продаж с помощью искусственного интеллекта, реалистичного моделирования продаж и основанной на данных информации о том, как ваши представители воспринимаются вашими клиентами.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
Gradual
gradual.io
Обучение, которое любят ваши продавцы. Замените долгое, скучное стандартное обучение персонализированным микрообучением. Воспользуйтесь нашей библиотекой продаж или запишите свои собственные материалы. Создавайте задания, чтобы подвести итоги обучения, закрепить предыдущие уроки и многое другое.
Coach Simple
coachsimple.net
Ваш коучинг уникален и выделяется среди остальных. Coach Simple помогает вам предоставлять персонализированный контент и уникальные программы коучинга вашим торговым и бизнес-клиентам. Одна мощная платформа для обучения продажам, которая упростит процесс обучения.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — частная технологическая компания, базирующаяся в Уолтеме, штат Массачусетс, которая предоставляет платформу для продаж и набор продуктов.
Trivie
trivie.com
Trivie — это платформа «Обучение как услуга» для измерения, управления и расширения знаний. Мы делаем это, объединяя науку о мозге, социальное обучение и надежную аналитику, чтобы помочь сотрудникам помнить, что им нужно знать, чтобы более эффективно выполнять свою работу, одновременно предоставляя ...
Salestable
salestable.ai
Salestable — это специально созданная платформа готовности к продажам для компаний среднего и малого бизнеса. Мы помогаем увеличить доход, сокращая время работы торговых представителей и повышая прозрачность продаж. Наше решение позволяет вам проводить адаптацию, обучение и оценку, чтобы команда про...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ создан, чтобы помочь лидерам продаж преуспеть в трех вещах: Работа с ведущими индикаторами. Речь идет о поиске этих долгосрочных возможностей и приведении вашей продающей организации в соответствие с компетенциями, необходимыми для достижения успеха в будущем. Работайте над сделками. Неза...
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платфо...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки модулей цифрового обучения. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемой «петли коучинговой обратной связи», которая обеспечивает качественное коучинговое взаимодействие, о котором...
Kickscale
kickscale.com
Тренер по продажам с использованием искусственного интеллекта — анализирует каждую встречу по продажам, чтобы максимизировать доход. Наша платформа продаж на основе искусственного интеллекта записывает, расшифровывает и анализирует встречи, чтобы предоставить индивидуальные рекомендации по обучению.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет бол...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway — это основанная на данных платформа обучения продажам, которая, как доказано, увеличивает доход на одного представителя, используемая растущими компаниями для повышения эффективности продаж. Wonderway использует машинное обучение, чтобы предоставить правильное обучение нужному человеку в ...
SecondNature
secondnature.ai
Инновационное программное обеспечение для обучения продажам с использованием искусственного интеллекта, которое влияет на прибыль. Не ваше традиционное решение для обучения продажам. Дайте нам 3 минуты и попробуйте наш бесплатный симулятор обучения искусственному интеллекту, который поможет вам ус...
Flockjay
flockjay.com
Flockjay — это платформа для обмена знаниями для роста и развития команд продаж. Наша цель — помочь руководителям продаж собрать и поделиться лучшими практиками лучших представителей, чтобы вся команда могла выполнять свою работу максимально эффективно.
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.