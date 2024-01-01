Программное обеспечение PR CRM - Самые популярные приложения
Программное обеспечение CRM по связям с общественностью (PR) облегчает хранение контактных данных и управление отношениями с заинтересованными сторонами и влиятельными фигурами, такими как журналисты и блоггеры. Это программное обеспечение, адаптированное для удовлетворения конкретных потребностей PR-агентств и отделов, снабжает PR-команды необходимыми инструментами для эффективного общения с представителями СМИ, отслеживания истории взаимодействия компании с отдельными влиятельными лицами и оценки уровня участия в PR-кампаниях. Программное обеспечение PR CRM обычно интегрируется с другими PR-решениями, такими как программное обеспечение для распространения пресс-релизов и аналитики. Хотя существует некоторое совпадение с инструментами таргетинга на СМИ и влиятельных лиц, PR CRM в первую очередь помогает в отслеживании, организации и оценке существующих отношений со СМИ, тогда как последний фокусируется преимущественно на поиске потенциальных клиентов и работе с общественностью.
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Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
PR.co
pr.co
pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Collaborator.pro
collaborator.pro
Торговая площадка контент-маркетинга. Размещайте и распространяйте контент. Совершайте сделки удобно, быстро, с гарантией.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Откройте для себя влияние онлайн-пиара! Следите за тем, что говорят о вашем бренде, создавайте свою историю, идентифицируйте и привлекайте свою аудиторию, а также анализируйте результаты.