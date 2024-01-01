Мобильные платформы атрибуции - Самые популярные приложения
Компании используют платформы мобильной атрибуции для определения источников установок мобильных приложений, включая кампании, партнеров и вовлеченные каналы. Это программное обеспечение определяет, где пользователи впервые сталкиваются с приложением, и использует различные идентификаторы для оценки пути приложения от предварительной установки до послеустановочной. В отличие от общего программного обеспечения для атрибуции, которое использует пиксели и файлы cookie для оценки влияния действий и точек соприкосновения на маркетинговые и торговые мероприятия, программное обеспечение для мобильной атрибуции концентрируется конкретно на методах, способствующих установке отдельных приложений. Учитывая, что мобильные приложения работают независимо от файлов cookie, программное обеспечение для мобильной атрибуции использует альтернативные идентификаторы, такие как IP-адреса, идентификаторы устройств, типы устройств, браузеры и операционные системы. Многие поставщики программного обеспечения для мобильной атрибуции делают упор на атрибуцию, основанную на людях, расширяя область атрибуции за счет объединения всех пользовательских взаимодействий и конверсий, независимо от их источника.
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AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
Appsflyer
appsflyer.com
Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.
Branch
branch.io
Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.
Adjust
adjust.com
Мобильные измерения стали проще: Adjust объединяет всю вашу маркетинговую деятельность в одну мощную платформу, предоставляя вам информацию, необходимую для масштабирования вашего бизнеса.
Tenjin
tenjin.com
Данные мобильного маркетинга для разработчиков приложений. Отчеты SKAdNetwork, бесплатная атрибуция, LTV доходов от рекламы, агрегирование затрат и доходов от рекламы, API-интерфейсы автоматизации, внутренняя аналитика по запросу.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Airbridge
airbridge.io
Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.
Cometly
cometly.com
Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. — компания, предоставляющая решения для обработки данных в режиме реального времени, предлагающая ведущие омниканальные решения для измерения и атрибуции для маркетологов, ориентированных на данные. Marketers Operating System™ (m/OS) от Kochava предоставляет рекламодателям и издателям п...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.
Singular
singular.net
Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...
Tapstream
app.taps.io
Отслеживайте ссылку на свой App Store. Сократите ссылку в магазине приложений на ссылку на Taps.io, чтобы узнать количество кликов и многое другое.