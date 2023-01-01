Отслеживайте ссылку на свой App Store. Сократите ссылку в магазине приложений на ссылку на Taps.io, чтобы узнать количество кликов и многое другое.

Веб-сайт: app.taps.io

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