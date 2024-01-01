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Программное обеспечение для торгового маркетинга - Самые популярные приложения

Платформы торгового маркетинга расширяют возможности малых предприятий или предприятий электронной коммерции, предоставляя им средства для демонстрации своих предложений более широкой онлайн-аудитории через виртуальный рынок. В рамках этой платформы компании часто представляют маркетинговые возможности в виде ежедневных или постоянных сделок, предлагая скидки на отдельные продукты или услуги. Для малых предприятий, ограниченных в маркетинговых ресурсах, торговые маркетинговые платформы предлагают возможность расширить охват клиентов и повысить их видимость в Интернете. Между тем, предприятия среднего бизнеса и предприятия могут использовать эти платформы для проведения целевых кампаний, направленных на продвижение конкретных услуг или нацеленность на определенную демографическую группу. Независимо от размера, предприятия могут использовать платформы торгового маркетинга для достижения различных целей, таких как ликвидация излишков товарных запасов посредством предложений со скидкой или повышение видимости недостаточно используемых услуг. Кроме того, эти платформы часто легко интегрируются с системами ресторанов и розничных точек продаж (POS), облегчая погашение цифровых купонов.

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Groupon

Groupon

groupon.com

Groupon — это американская глобальная торговая площадка электронной коммерции, соединяющая подписчиков с местными торговцами, предлагающая мероприятия, путешествия, товары и услуги в 15 странах. Компания Groupon, базирующаяся в Чикаго, была запущена там в ноябре 2008 года, а вскоре после этого была ...

Booksy Biz

Booksy Biz

booksy.com

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Vagaro

Vagaro

vagaro.com

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Gilt

Gilt

gilt.com

Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...

Voyage Prive

Voyage Prive

voyage-prive.co.uk

Voyage Prive — частный клуб, специализирующийся на продаже праздников премиум-класса по лучшим ценам. Номер один в сфере частных туристических продаж, он предлагает специальные предложения исключительно своим членам.

Localflavor

Localflavor

localflavor.com

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Travelzoo

Travelzoo

travelzoo.com

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discountscode

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Secret Escapes

Secret Escapes

secretescapes.com

Secret Escapes — это эксклюзивный клуб путешественников, предназначенный только для членов, предлагающий нашим членам огромные скидки и выгодные предложения на тщательно подобранные роскошные отели и отдых.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret позволяет интернет-магазинам и продавцам торговых площадок на eBay и Amazon мгновенно расширять свою деятельность по всему миру и увеличивать свои онлайн-продажи.

Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal упрощает международный рост для продавцов электронной коммерции, открывая их миру клиентов. Мы даем возможность предприятиям быстро и беспрепятственно выходить на новые рынки без рисков и сложностей. Наша трансграничная платформа помогает мировым брендам масштабировать международные продажи, ...

Wine Routes

Wine Routes

wineroutes.com

Wine Routes, новое приложение, которое помогает пользователям планировать поездки и путешествия в винную страну, заново открыло опыт винной страны. Приложение, разработанное технологической компанией Grapexchange из округа Сонома, представляет собой платформу двойного назначения, предоставляющую выс...

LivingSocial

LivingSocial

livingsocial.com

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