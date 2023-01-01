Wine Routes, новое приложение, которое помогает пользователям планировать поездки и путешествия в винную страну, заново открыло опыт винной страны. Приложение, разработанное технологической компанией Grapexchange из округа Сонома, представляет собой платформу двойного назначения, предоставляющую высокоинтегрированные услуги как потребителям, так и винодельческим предприятиям, позволяя им подключаться и расти, как никогда раньше.

Веб-сайт: wineroutes.com

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