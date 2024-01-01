Альтернативы - Wine Routes

Gilt

gilt.com

Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...