Программное обеспечение для картирования пути клиента - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для картирования пути клиента помогает компаниям понять полный опыт клиента посредством динамической визуализации. Этот процесс включает в себя создание визуальной карты, охватывающей все точки взаимодействия на протяжении всего пути клиента, включая ожидания, цели и взаимодействия. Эта карта охватывает период от начала взаимодействия клиента с брендом (например, первоначальное открытие) до этапов покупки и удержания. Важно отметить, что, хотя их часто ошибочно принимают за программное обеспечение для анализа пути клиента, оба типа дополняют друг друга, но различны. Программное обеспечение для анализа пути клиента фокусируется на мониторинге, отслеживании и анализе поведения потенциальных клиентов и/или клиентов по различным каналам с течением времени, способствуя устранению разрозненности данных за счет консолидации ранее сегментированных данных.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
TheyDo
theydo.io
Цифровой дизайн Мышление для решения проблем, ориентированных на клиента. Преобразуйте свой бизнес, чтобы создавать революционные инновации, используя проверенный метод в большом масштабе.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможнос...
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочн...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
ShiftX
shiftx.com
Большинство инструментов процесса либо сложны в использовании даже для обученных экспертов, либо представляют собой гибкую путаницу. ShiftX — это удобный инструмент моделирования процессов, в котором может участвовать каждый, не требуя какого-либо обучения.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
Squeezely
squeezely.tech
Создайте лучшую воронку конверсии с персонализированным опытом для каждого посетителя.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...