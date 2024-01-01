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Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления контрактами оптимизирует и автоматизирует весь жизненный цикл контрактов, включая создание, отслеживание и мониторинг. Это особенно полезно для профессионалов, участвующих в переговорах по контрактам, таких как продавцы или представители по работе с клиентами. Эти люди несут ответственность за определение условий контракта, соглашений об уровне обслуживания, внесение изменений и исполнение контрактов. Помимо переговорного аспекта, юридические отделы обеих сторон играют решающую роль в процессе заключения контрактов. Они гарантируют, что контракты соответствуют соответствующим законам, правилам и внутренней политике компании. Используя программное обеспечение для управления контрактами, организации могут упростить и ускорить процесс управления контрактами. Это исключает ручные задачи, уменьшает количество ошибок и повышает общую эффективность. Это программное обеспечение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, оптимизирует рабочие процессы по контрактам и обеспечивает соблюдение требований на протяжении всего жизненного цикла контракта.

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Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.

Proposify

Proposify

proposify.com

Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Программное обеспечение Ironclad для управления контрактами — единственное решение, которое позволяет компаниям самостоятельно разрабатывать и развертывать контракты любого типа и сложности за считанные минуты.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.

Papernest

Papernest

papernest.com

Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, мобильный тариф, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваших контрактов и...

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

Contractify

Contractify

contractify.io

Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.

Juro

Juro

juro.com

Предоставьте своей команде возможность использовать Juro — универсальное программное обеспечение для автоматизации контрактов, которое упрощает создание, исполнение и управление юридическими контрактами.

provakil

provakil

provakil.com

Мы предоставляем предприятиям большую прозрачность их юридических операций и снабжаем их важной информацией, необходимой для принятия и исполнения решений. Компании используют Provakil для управления процессами разрешения споров, разрешения споров до и после них, управления контрактами, взыскания и ...

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ Автоматизируйте процесс закупок с помощью индивидуальных заказов на покупку, заявок и запросов предложений. Заключайте выгодные сделки, оптимизируйте процесс одобрения и завершайте трехсторонний матч на Tradogram.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate — это юридическая технологическая компания, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без легального бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запате...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore — это платформа как услуга, предоставляющая безопасное облачное стратегическое решение для организаций по переходу на безбумажный документ, оптимизирующее все документы, требующие заполнения, подачи, организации и поиска бумажных форм и информации, содержащейся в них. Информация из форм авт...

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за...

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway обслуживает контракты сотен современных и быстрорастущих компаний, таких как Qonto, Luko, Alma или Voodoo, помогая им сократить время, затрачиваемое на управление контрактами, а также дает им контроль и прозрачность юридических и финансовых рисков.

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.

DocuX

DocuX

docux.ai

Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Легко создавайте и подписывайте документы, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все свои обязател...

Summize

Summize

summize.com

Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...

Ontra

Ontra

ontra.ai

Ontra — мировой лидер в области автоматизации контрактов и аналитики для частных компаний по управлению активами. Платформа Ontra сочетает в себе программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и всемирную сеть высококвалифицированных юристов для модернизации повторяющихся юридических...

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Меньше контрактного админа. Больше контрактной магии. Будьте более эффективными с помощью по-настоящему цифровых контрактов Oneflow, которые делают работу быстрее, а жизнь проще.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...

DeepStream

DeepStream

deep.stream

С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precision — это программное обеспечение для управления жизненным циклом контрактов, которое помогает юридическим отделам сосредоточиться на действительно важной работе. Благодаря автоматизированному составлению контрактов, рабочим процессам утверждения, электронной подписи, интеллектуальному архивир...

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