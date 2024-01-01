Primetric

Primetric

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: primetric.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

С помощью Primetric вы можете легко прогнозировать наличие людей и прибыльность проектов в вашей профессиональной сервисной компании. Планируйте, отслеживайте, бюджетируйте и оптимизируйте с точки зрения общего представления.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: primetric.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Primetric, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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