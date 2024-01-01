Perculus

Perculus

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Веб-сайт: perculus.com

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Perculus — это универсальный набор инструментов для преподавателей, позволяющий создавать увлекательные сеансы онлайн-видеоконференций. Perculus предлагает ледоколы, инструменты оценки, инструменты планирования и игры, которые сделают ваше онлайн-обучение более увлекательным и увлекательным. Perculus помогает инструкторам проводить исключительные и запоминающиеся онлайн-тренинги. Посредством таких мероприятий, которые можно планировать заранее и повторно использовать на разных занятиях, преподаватели, инструкторы и фасилитаторы могут предложить своим участникам наиболее увлекательное живое обучение.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: perculus.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Perculus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

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