Perculus — это универсальный набор инструментов для преподавателей, позволяющий создавать увлекательные сеансы онлайн-видеоконференций. Perculus предлагает ледоколы, инструменты оценки, инструменты планирования и игры, которые сделают ваше онлайн-обучение более увлекательным и увлекательным. Perculus помогает инструкторам проводить исключительные и запоминающиеся онлайн-тренинги. Посредством таких мероприятий, которые можно планировать заранее и повторно использовать на разных занятиях, преподаватели, инструкторы и фасилитаторы могут предложить своим участникам наиболее увлекательное живое обучение.

Веб-сайт: perculus.com

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