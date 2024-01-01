SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Единственная платформа, которая позволяет вам создавать и объединять общее расписание, прогнозные и еженедельные планы в одном, чтобы улучшить рабочий процесс планирования на месте и реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета.

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