Outbuild

Outbuild

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Веб-сайт: outbuild.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Единственная платформа, которая позволяет вам создавать и объединять общее расписание, прогнозные и еженедельные планы в одном, чтобы улучшить рабочий процесс планирования на месте и реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: outbuild.com

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