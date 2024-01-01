Мы — Neocom, динамичная и молодая Saas-компания, стремящаяся предоставить каждому онлайн-покупателю превосходное качество обслуживания. Мы помогаем бизнесу помогать своим клиентам. Вооруженные новейшими технологиями, мы — исключительная команда с обширным опытом. Наше решение для управляемых продаж на основе искусственного интеллекта позволяет вам привлечь посетителей и позволить им найти свой идеальный продукт на вашем веб-сайте. Кроме того, вы можете связаться с ними через функцию автоматической электронной почты и проанализировать данные первой и нулевой сторон, которые вы собрали на платформе Neocom. Это приводит к большему участию, более высоким коэффициентам конверсии, более высокому AOV и меньшей отдаче. Вы также можете оптимизировать другие отделы, такие как маркетинг или закупки, используя информацию, полученную с помощью Neocom.

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