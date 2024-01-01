WebCatalog

Brandfetch

Brandfetch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: brandfetch.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Brandfetch — это дом для брендов, миссия которых — помочь им полностью контролировать свое представление в Интернете. Благодаря удобному интерфейсу мы помогаем брендам любого размера демонстрировать важные элементы, такие как логотипы, цветовые схемы и шрифты, в общедоступном профиле бренда. Более того, благодаря нашей сети интеграций, основанной на Brand API, их идентичность остается единообразной и доступной, где бы она ни была представлена. Вы разработчик? Интегрируйтесь с Brand API сегодня и создайте богатый фирменный интерфейс в своем приложении.

Веб-сайт: brandfetch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Brandfetch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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