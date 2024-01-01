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Botsify

Botsify

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Веб-сайт: botsify.com

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Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов, заполнение форм и сбор данных от людей. Мы стремимся изменить общение в бизнесе, образовании и человеческом интерфейсе с помощью любого технического гаджета. Мы автоматизируем разговоры/варианты использования, чтобы теперь человек мог говорить/показывать/получать инструкции от человека через компьютер за компьютером. Мы стремимся быть лучшими и вносим новые предложения в голосовой форме!

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: botsify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Botsify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Drift

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botmake.io

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botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

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chatfuel.com

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