Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов, заполнение форм и сбор данных от людей. Мы стремимся изменить общение в бизнесе, образовании и человеческом интерфейсе с помощью любого технического гаджета. Мы автоматизируем разговоры/варианты использования, чтобы теперь человек мог говорить/показывать/получать инструкции от человека через компьютер за компьютером. Мы стремимся быть лучшими и вносим новые предложения в голосовой форме!

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Веб-сайт: botsify.com

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