Software de marketing conversacional - Aplicativos mais populares - Rússia

A Verint ajuda as marcas mais icônicas do mundo a construir relacionamentos duradouros com os clientes, conectando trabalho, dados e experiências em toda a empresa. Com esta abordagem, as marcas podem navegar e prosperar à medida que se adaptam ao futuro do trabalho, eliminam as ineficiências criadas por silos organizacionais e de dados e proporcionam consistentemente experiências diferenciadas em escala em cada interação. As soluções da Verint ajudam as marcas a preencher a lacuna criada quando não possuem os recursos necessários para oferecer experiências que atendam às expectativas dos clientes. Fechar essa lacuna de capacidade de engajamento™ os ajuda a construir relacionamentos duradouros com os clientes e a gerar resultados comerciais reais. A Verint Customer Engagement Platform baseia-se nos mais recentes avanços em inteligência artificial e análise, integração aberta e ciência do envolvimento do cliente para atender às interações e demandas cada vez maiores e em constante mudança dos consumidores. Eles ajudam seus clientes a gerar ainda mais valor com seus investimentos em tecnologia, trabalhando em estreita colaboração com um amplo ecossistema de soluções e parceiros. Com a Verint, as marcas podem finalmente desbloquear o potencial de envolvimento do cliente em todas as áreas do negócio para oferecer experiências consistentemente diferenciadas a seus clientes e funcionários, e fazer isso em escala para obter resultados comerciais tangíveis. Presença Global • Sediada em Melville, Nova York, com mais de 40 escritórios em todo o mundo • Desenvolvido por 4.500 profissionais dedicados e uma rede global de parceiros Fechando a lacuna de capacidade de engajamento As marcas hoje são desafiadas a oferecer experiências de qualidade aos clientes em dezenas de canais de engajamento, centenas de jornadas de clientes e milhões de interações – tudo com a mesma equipe e recursos. Isso resulta em uma lacuna de capacidade de engajamento. As soluções da Verint são exclusivamente voltadas para preencher essa lacuna.