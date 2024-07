Unwrap.ai to platforma do analizy opinii oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga firmom zrozumieć potrzeby klientów i tworzyć produkty, na których im naprawdę zależy. Przekształcając opinie klientów w przydatne informacje, Unwrap.ai umożliwia zespołom produktowym ulepszanie swoich produktów i zwiększanie zadowolenia klientów. Jedną z kluczowych cech Unwrap.ai jest jego zdolność do zbierania informacji zwrotnych zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych, co eliminuje potrzebę ręcznego wysiłku i arkuszy kalkulacyjnych. Zastosowana w niej technologia sztucznej inteligencji automatycznie identyfikuje kluczowe spostrzeżenia i wzorce w informacjach zwrotnych, umożliwiając zespołom produktowym głębsze zrozumienie preferencji i priorytetów klientów. Tę wiedzę można następnie zastosować do ulepszenia planu działania produktu i skutecznego ustalenia priorytetów rozwoju funkcji. Unwrap.ai oferuje również funkcję przesyłania wiadomości, która umożliwia firmom ogłaszanie ulepszeń produktów bezpośrednio swoim klientom za pośrednictwem masowych wiadomości e-mail, pokazując, że ich opinie zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę. Platforma zapewnia przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny i konfigurowalne alerty, aby mieć pewność, że produkt zespoły są na bieżąco informowane o anomaliach i progach w swoich danych zwrotnych. Dodatkowo Unwrap.ai oferuje interfejs API, który umożliwia firmom wykorzystanie technologii NLP w sposób dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Dzięki Unwrap.ai firmy mogą zaoszczędzić czas i zasoby, usprawniając proces analizy opinii i maksymalizując swoje zasoby inżynieryjne. Platforma jest wspierana przez światowej klasy inwestorów i ma na celu pomóc firmom w prawdziwym zrozumieniu potrzeb klientów, umożliwiając im tworzenie niezwykłych produktów.

Strona internetowa: unwrap.ai

