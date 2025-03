Whisbi

Whisbi zapewnia mobilną platformę konwersacyjnej sprzedaży i marketingu dla przedsiębiorstw B2C. Nasze rozwiązanie stwarza specjalistom ds. sprzedaży i marketingu szansę na zwiększenie konwersji sprzedaży, poprawę zaangażowania na żywo i zapewnienie wyróżniającej się obsługi klienta online. Whisbi łączy wszystkie kanały kontaktu, takie jak rozmowa wideo, czat, chatbot, „kliknij, aby połączyć” lub tradycyjna rozmowa telefoniczna w jeden scentralizowany interfejs użytkownika oparty na danych dla Twoich klientów. Ulepszona przez silnik BI, Whisbi zapewnia właściwy kanał dla właściwego klienta we właściwym czasie. Rozwiązanie Whisbi łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą, od centrów obsługi telefonicznej po sklepy fizyczne i wirtualne salony wystawowe. Proste umieszczenie rozwiązania na stronach internetowych daje możliwość zapewnienia prawdziwie omnichannelowego doświadczenia klienta, co znacząco zwiększa współczynniki konwersji online. Oferujemy światowej klasy platformę konwersacyjną dla sprzedaży i marketingu oraz jesteśmy w stanie dzielić się spostrzeżeniami i wiedzą specjalistyczną charakterystyczną dla branży. Mamy niezrównane doświadczenie w ścisłej współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami z branży telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, turystycznej oraz ubezpieczeniowej i bankowej. Nasze rozwiązania poradziły sobie z: * 700M wyświetleń, * 47 mln kliknięć, * 18 mln żądań połączeń, * 10 milionów rozmów Do tej pory sprzedaliśmy naszym klientom na całym świecie ponad 1,5 miliona egzemplarzy. A my dopiero zaczynamy! Whisbi stawia interakcje międzyludzkie w centrum obsługi klienta online i zwiększa zwrot z inwestycji w cyfrowe kampanie marketingowe. Pozwala markom lepiej wykorzystać ruch w witrynie, zwiększyć wynik NPS, wyróżnić się poprzez CX i zwiększyć sprzedaż online. Integrujemy się z najlepszymi rozwiązaniami marketingowymi i sprzedażowymi, w tym Salesforce, Google Adwords, Google Analytics i Adobe Marketing Cloud, pomagając zapewnić pełniejszy wgląd w całą podróż klienta. Zasadniczo Whisbi umożliwia nowoczesnym zespołom marketingu i sprzedaży dostarczanie wielokanałowych doświadczeń, które wspierają i uzupełniają istniejące systemy handlu cyfrowego.